Pevka Lizzo ne končuje kariere, temveč se izogiba žaljivkam

Ameriška pop zvezdnica Lizzo je oboževalcem zagotovila, da ne bo zapustila glasbene industrije, in tako pojasnila svojo nedavno izjavo, v kateri je dejala, da je naveličana posmehovanja na spletu. Z grammyjem nagrajena pevka je dodala, da bo namesto tega nehala posvečati pozornost negativni energiji in upa, da bo lahko spodbudila druge, da storijo enako.

Ameriška pevka Lizzo še ne bo tako kmalu zapustila soja žarometov, je zagotovila svojim oboževalcem v objavi na družbenem omrežju. Dobitnica grammyja je pred dnevi na družbenem omrežju delila zapis, ki ga je končala z besedami 'Odnehala sem'. V njem je dejala, da je sita tega, da jo na spletu napadajo zaradi njenega videza in značaja.

Lizzo še ne končuje glasbene kariere. FOTO: Profimedia icon-expand

35-letnica, ki je znana po pesmi About Damn Time, je na družbenem omrežju pojasnila, da so se njene besede v prejšnji objavi nanašale na to, da neha posvečati pozornost negativni energiji, ne pa peti ali pisati pesmi. "Česar ne bom opustila, je veselje mojega življenja, to je ustvarjanje glasbe, ki povezuje ljudi," je povedala v novem videu, ki ga je delila s sledilci.

Nadaljevala je: "Če lahko samo eni osebi dam navdih ali motivacijo, da se postavi zase in reče, da ne pusti, da zmagajo negativni ljudje, negativni komentarji, potem sem naredila celo več, kot sem lahko upala. Še naprej dom delala in bom takšna, kot sem." Dobitnica nagrade grammy se je oboževalcem zahvalila za ljubezen, ki jo je prejela, in dodala, da ji to pomeni več, kot si mislijo.

Lizzo, katere pravo ime je Melissa Viviane Jefferson, so avgusta lani tožile nekdanje plesalke Arianna Davis, Crystal Williams in Noelle Rodriguez, ki so jo obtožile spolnega nadlegovanja in ustvarjanja sovražnega delovnega okolja. Takrat je obtožbe opisala kot skrajno težke in izjemno razočaranje – in dodala, da so trditve 'tako neverjetne, kot se tudi slišijo'.