Pevka Lizzo vinjena pisala Chrisu Evansu

Video, ki ga je naslovila "Otroci, ne piti in pisati zasebnih sporočil," je hitro postal viralen in prejel več kot štiri milijone ogledov ter številne zabavne komentarje. Ena od uporabnic je zapisala: "Lizzo je ravnokar razkrila, da je taka kot mi," druga pa: "Čakaj, vidva s Chrisom bi bila super par!"

Lizzo sicer prvotnega sporočila, ki ga je poslala igralcu, ni delila, je pa dan za prvim videom objavila novega, v katerem je s pomočjo emotikonov navdušeno priznala, da je skušala vreči trnek akcijskemu igralcu. V videu je uporabila popularen zvok na aplikaciji, v katerem dekle reče: "Razlog za mojo jezo je dejstvo, da vem, da se z njim ne bom mogla poročiti in to me boli do srca."