Pevka Lizzo zaradi žalitev sporoča: Odnehala sem!

Lizzo je izzvala svoje kritike. 35-letna pevka je na družbenem omrežju Instagram delila daljši zapis, v katerem je zapisala, da je utrujena od tega, da jo žalijo tako tisti, ki jo poznajo kot tudi na internetu. Zvezdnica, ki se je skozi glasbeno kariero že morala spopadati z žaljivkami na račun videza, se za dobro ime bori tudi na sodišču, kjer se bo morala še zagovarjati v tožbi plesalk, ki jo obtožujejo spolnega nadlegovanja.

Se je Lizzo odločila zaključiti glasbeno kariero? FOTO: AP icon-expand

"Vse, kar si želim, je ustvarjati glasbo, osrečevati ljudi in pomagati svetu, da bi bil boljši, kot sem ga sama našla, a dobivam občutek, da me svet ne mara. Ves čas se moram boriti proti lažem, ki ji govorijo o meni, za vpliv in oglede. Biti predmet šale zaradi videza," je zapisala glasbenica in dodala, da so jo žalili ljudje, ki je sploh ne poznajo in je ne spoštujejo. Sporočilo je zaključila z besedami, da ji vsega tega ni treba, zato se je odločila odnehati.

Pevka sicer ni razkrila, kaj jo je privedlo do tega, da je objavila zapis, njeni zvesti oboževalci pa so ji že stopili v bran in ji med komentarji poslali številne vzpodbude. "Ljudje te potrebujejo Lizzo. Spomnim se, da sem zaradi tebe nadaljevala, ko sem tudi sama želela končati. Tvoja duša je tako čista, ne oziraj se na ljudi, ki te ne poznajo," je zapisala ena sledilka, neka druga pa: "Punca, ne pusti jim, da zmagajo. Izogibaj se interneta. Objemi svojega moškega in delaj naprej."

