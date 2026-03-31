Pevka Lola Young znova v boju z odvisnostjo: Sem veliko bolje

Lola Young je potrdila, da se bori z odvisnostjo, trenutno pa je v procesu zdravljenja. V intervjuju za The Times UK je dejala, da gre za dolgotrajen proces in je še daleč od ciljne črte, a dobro napreduje. Mlada pevka je v preteklosti že priznala, da je imela težave z odvisnostjo od kokaina.
"V svoje dobro nočem preveč govoriti o tem. Lahko povem, da je zdravljenje dolgotrajen proces. Nisem še dokončana zgodba, a sem veliko bolje," je povedala in pojasnila: "Da, borim se z odvisnostjo od drog. Ko si na zdravljenju, še ne pomeni nujno, da zaradi drog, ampak v mojem primeru gre za droge." Pevka, ki je zaslovela z uspešnico Messy, je razkrila še, da redno obiskuje srečanja anonimnih alkoholikov.
25-letnica je o boju z odvisnostjo spregovorila šest mesecev po tem, ko se je med nastopom na festivalu v New Yorku zgrudila, na pomoč pa so ji prihiteli reševalci, ki so jo morali odnesti z odra. Tri dni pozneje je odpovedala vse nastope turneje.
Marca je v pogovoru za revijo Rolling Stone dejala, da jo je dogodek predramil: "Zelo sem hvaležna, da se je zgodilo, saj je bil kot nekakšna točka preloma, saj sem zaradi tega danes še tukaj, da sem boljša za svoje oboževalce, boljša različica za prihodnost in zase. Morala sem se odločiti, kako naprej in žalostno je, da je bilo na takšen način. Kaj drugega pa naj bi storila, umrla? To je bila realna slika, kam me je odvisnost vodila."
Pevka, ki je v preteklosti že priznala, da je odvisna od kokaina, naj bi se že dvakrat zdravila zaradi odvisnosti. Njen tretji studijski album je bil posnet po tem, ko je pet tednov preživela na kliniki za zdravljenje odvisnosti konec leta 2024. "Zasebno se mi je takrat zgodilo veliko stvari: imela sem težave z duševnim zdravjem in se borila z odvisnostjo," je pred časom povedala za The Times UK.
Young se zdaj vrača na odre in junija načrtuje turnejo po Združenem kraljestvu. "Zdaj lahko počnem stvari, ki jih prej nisem mogla. Zdaj to počnem bolj počasi, namensko in na način, ki se mi zdi pravi," je povedala in vsem, ki se borijo z odvisnostjo, svetovala: "To je dolgotrajen proces. Morate biti prijazni do sebe in si zapomniti, da niste sami."
Sindrom odvisnosti je ponavljajoča se motnja, ki jo povzroča ponavljajoče se uživanje psihoaktivnih snovi, kot so droge ali alkohol. Značilni znaki vključujejo močno željo po zaužitju snovi, težave pri nadzoru uživanja, nadaljevanje uživanja kljub škodljivim posledicam, močno potrebo po snovi, povečano toleranco in včasih odtegnitveni sindrom, ko se zmanjša ali ustavi uživanje.
Anonimni alkoholiki (AA) so mednarodno združenje, ki temelji na prostovoljstvu, namenjeno ljudem, ki imajo težave z alkoholom. Program temelji na 12 korakih, ki nudijo smernice za okrevanje in ohranjanje treznosti. Ključni elementi vključujejo priznavanje odvisnosti, iskanje pomoči pri višji sili, izpovedovanje napak ter pomoč drugim alkoholikom. Srečanja AA so zaupne in nudijo podporno okolje, kjer člani delijo svoje izkušnje in moč.
Dolgoročne posledice odvisnosti od drog so lahko izjemno resne in vplivajo na skoraj vse vidike življenja posameznika. Na telesni ravni lahko pride do okvar organov, kot so jetra, srce in pljuča, ter povečanega tveganja za okužbe, kot sta HIV in hepatitis, še posebej pri uporabi injekcijskih drog. Duševno zdravje je prav tako močno prizadeto, saj se lahko razvijejo ali poslabšajo duševne motnje, kot so depresija, anksioznost in psihoza. Odvisnost pogosto vodi do socialne izolacije, uničenih odnosov z družino in prijatelji, izgube zaposlitve ali finančnih težav ter v skrajnih primerih tudi do prezgodnje smrti zaradi prevelikega odmerka ali povezanih zdravstvenih težav.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.