Pevka Macy Gray zanikala, da jo je sin udaril: Tega ne bi nikoli storil

Kljub temu, da je hči pevke Macy Gray zahtevala prepoved približevanja za svojega brata, ki naj bi pred dnevi fizično napadel njuno mamo, pa je 56-letna pevka napad zanikala. V izjavi za javnost je sporočila: "S sinom se imava rada in on nikoli ne bi pomislil, da bi mi povzročil kakršno koli telesno škodo. Poleg tega imamo, tako kot vsaka družina, svoje težave in se z njimi spopadamo."

Revija People je pridobila kopijo zahteve za začasno prepoved približevanja, ki jo je 29-letna Aanisah v pred dnevi vložila na višjem sodišču v Los Angelesu, v njej pa trdi, da se je 28-letni Tracy v soboto "fizično sprl" z njuno mamo.

V sodnih dokumentih je navedeno, da je je 28-letnik materi sledil in jo nadlegoval, kot je še dodala Aanisah pa naj bi njen brat to že počel, ko je bil pijan. Navedla je, da je med incidentom njuno mamo porinil, sprt pa se je tudi z njenim zaročencem Cornelom Pearsonom.

"Čakali smo, da so prišli policisti, medtem ko je on še naprej razbijal po vratih naših sob in želel soočenje. Ko je odšel iz hiše, smo zaklenili vrata, vendar se je vrnil skozi okno in spet začel nadlegovati. Kasneje me je sunil in to je storil že večkrat," piše v dokumentu.