Pevka Maja Šuput pokazala razkošno omaro z oblačili za sina

Pevkini oboževalci in sledilci so bili nad fotografijami navdušeni in niso skoparili s pohvalami. "Odlično je … Omara je čudovita, seveda tudi oblačila," se je glasil eden od komentarjev.

Maja in 37-letni Nenad sta lani praznovala tretjo obletnico zveze. Spoznala sta se leta 2015, ko je pevka prvič prespala v luksuznem kompleksu v Šibeniku, kjer je bil njen sopotnik generalni direktor. Poročila sta se po letu in pol razmerja, na istrskem slavju pa so jima družbo delali samo najbližji prijatelji in sorodniki. Maja, ki že odšteva dneve do poroda, je po poročanju 24sata nedavno razkrila, da so se v ožji izbor za dojenčkovo ime uvrstila tri imena.