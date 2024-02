Pevka Marie Osmond se je s pravno pomočjo znebila enega od bratov Gibb

Andy Gibb je odraščal v Avstraliji, pozneje pa je sledil stopinjam bratov in postal pop pevec. Da je uspel, se je lahko zahvalil bratu Barryju, ki je zanj napisal uspešnici I Just Want to Be Your Everything in [Love is] Thicker than Water, obe pa sta ga leta 1977 izstrelili na vrh glasbenih lestvic.