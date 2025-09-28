Svetli način
Tuja scena

Pevka med nastopom izgubila zavest in se zgrudila na tla

New York, 28. 09. 2025 14.51 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.M.
Komentarji
1

Glasbenica Lola Young, znana po hitu Messy, je med nedavnim nastopom v New Yorku na odru izgubila zavest in se zgrudila na tla. Uro po incidentu se je oglasila na spletu in v kratkem sporočilu pomirila svoje oboževalce. Ob tem ni razkrila, kaj točno se ji je med nastopom pripetilo, je pa le dan pred incidentom odpovedala drug koncert.

Po spletu je zaokrožil posnetek, na katerem je razvidno, kako se je pevka Lola Young med koncertom po izgubi zavesti zgrudila na tla. Na pomoč so ji hitro priskočili člani ekipe in reševalno osebje, pevka pa se je uro po incidentu že oglasila na spletu in pomirila svoje oboževalce.

"Hej, za vse, ki ste bili na mojem koncertu, vedite, da sem zdaj v redu," je zapisala na družbeno omrežje Instagram in se vsem zahvalila za podporo in lepe želje. Ob tem ni razkrila, kaj točno se ji je med nastopom pripetilo, je pa le dan pred incidentom odpovedala drug koncert. Njen predstavnik je kot razlog odpovedi navedel "zaradi občutljive zadeve."

Lola Young je najbolj znana po svoji lanskoletni uspešnici Messy. Izdala je tri albume. V preteklosti je odkrito spregovorila o svojem duševnem zdravju in življenju s shizoafektivno motnjo, ki so ji jo diagnosticirali pri 17 letih. "Ne najdem besed, s katerimi bi opisala, kako zelo je ta diagnoza vplivala na celotno moje življenje in moj pogled na svet okoli mene. Zelo sem se trudila sprejeti ta del sebe in se še vedno učim."

"Moram se spomniti, da sem povsem običajna oseba, sem človek in sem, tako kot vsi, sposobna neverjetnih stvari, moje duševno zdravje me ne opredeljuje. Je moja supermoč," je leta 2022 zapisala v daljši objavi na Instagramu. V nedavnem intervjuju je glasbenica odkrito spregovorila tudi o uporabi prepovedanih substanc, s katero se je spopadala "dolgo časa".

Lola Young izguba zavesti nastop zdravje
biggbrader
28. 09. 2025 15.12
+1
Dodatki "zdravju" ?
ODGOVORI
1 0
