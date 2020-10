Pevka Megan Trainor razkrila, da z možem pričakujeta sina

Da je noseča, je Megan Trainor prvič na Instagramu objavila na začetku oktobra, ko je s svojimi oboževalci delila fotografijo ultrazvoka. "Veste, kako dolgo sem si to želela. Z Darylom sva presrečna in komaj čakava, da bova lahko to malo kepico spoznala na začetku drugega leta," je zapisala 26-letna pevka.