Pevka Meghan Trainor drugič noseča: Končno se je zgodilo!

"Uspelo nama je," je v ponedeljkovi oddaji Today sporočila Meghan Trainor . "Končno se je zgodilo in zelo sva navdušena," je novico o nosečnosti delila 29-letna pevka, ki bo čare materinstva okusila drugič.

Pred razkritjem v oddaji je že na svojih družbenih omrežjih delila video, v katerem je svojim družinskim članom in prijateljem razkrila skrivnost, ki jo je hranila zadnjih nekaj mesecev, a ni povedala kakšno. Večina njenih sledilcev je sicer predvidevala, da gre za ponovno nosečnost, saj so v pevkinih rokah opazili sliko ultrazvoka. "Očitno je, da si noseča. Čestitke," je zapisal eden od sledilcev, drugi pa je dodal: "Dojenček številka dve!"

Zvezdnica je sedaj v četrtem mesecu nosečnosti, za katero pa pravi, da je povsem drugačna od prve. "To je prava nosečnost. Prva sploh ni bila. Z Rileyjem nisem imela nobenih simptomov do te mere, da bi si rekla, da moram k zdravniku. Simptome sem dobila šele proti koncu," je povedala za revijo PEOPLE. "Tokrat je vse drugače. Lulam vsakih 20 minut in sem popolnoma zadihana samo od govorjenja. Super je. Z Rileyjem nisem bila preveč lačna, tokrat pa potrebujem kisle kumarice, tudi če prej jem čokolado ali sladkarije. Čudno je, a je odlično," je še razkrila pevka, ki je zdaj že na pol poti svojih sanj, da postane mama štirih otrok.