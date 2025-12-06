Svetli način
Tuja scena

Pevka Meghan Trainor je po nasvetu jasnovidke prenehala piti kavo

Los Angeles, 06. 12. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

K.Z.
1

Meghan Trainor se je po rojstvu drugega sina odločila za nekaj življenjskih sprememb, vseh pa ni bilo preprosto udejanjiti. Pevka se je osredotočila predvsem na videz, zaradi česar je izgubila telesno težo in si dala povečati prsi, po nasvetu jasnovidke pa se je odpovedala tudi priljubljeni razvadi, pitju kave.

Pevka Meghan Trainor je nedavno razkrila, da se je odpovedala svoji vsakodnevni navadi pitja kave, odločitev pa je del vrste življenjskih sprememb, ki so privedle do njene velike preobrazbe. Po rojstvu dveh sinov je 31-letna glasbenica shujšala za skoraj 27 kilogramov in se odločila za povečanje prsi, zdaj pa je opustila tudi kofein, piše Daily Mail.

Meghan Trainor
Meghan Trainor FOTO: Profimedia

Odločitev je padla po tem, ko je njen mož Daryl Sabara obiskal jasnovidko, ki mu je dala nepričakovano sporočilo. "Vaša žena uporablja kavo kot drogo. Je neustavljiva in ji ne pomaga, samo izčrpa jo," naj bi mu dejala jasnovidka. Trainor, ki še nikoli ni srečala jasnovidke, je bila osupla nad točnostjo te izjave. "Vprašala sem se: 'Kako ve?' Ko mi je mož to povedal, sem takoj nehala. Kavo sem pila ves čas, da bi lažje preživela dan, potem pa sem se ponoči zbujala in bila tesnobna, ko sem poskušala zaspati," je povedala pevka in priznala, da je bil prvi teden, ko se je odvajala od kofeina, težek, zdaj pa ima več energije kot kdaj koli prej, je še dodala.

Ta sprememba je le ena od mnogih, ki jih je pevka sprejela za izboljšanje svojega zdravja. Potem ko so ji med drugo nosečnostjo diagnosticirali gestacijski diabetes, se je odločila, da se bo posvetila vadbi in bolj zdravi prehrani.

Preberi še Pevka po preobrazbi spremenila besedilo uspešnice: Imam novo oprsje

"Ugotovila sem, da se moram veliko naučiti o zdravju in telesni pripravljenosti, če želim še naprej nastopati na turnejah. Biti moram močna, če želim svoja otroka dvigovati iz posteljic, ne da bi se pri tem poškodovala," je dejala, aprila pa javno priznala, da si je pri hujšanju pomagala z enim od zdravil, ki se prvotno uporablja za zdravljenje diabetesa.

"Sodelovala sem z dietetikom, naredila velike spremembe v življenjskem slogu, začela trenirati s trenerjem in ja, po drugi nosečnosti sem si pomagala z znanostjo in podporo. Vesela sem, da sem se tako odločila," je takrat povedala pevka.

Deležna številnih kritik

Čeprav je bila Trainorjeva ponosna na svoj napredek, se je na spletu soočila s plazom negativnih komentarjev. "Čudno je - končno sem tako ponosna nase in začenjam se imeti rada, pa še nikoli nisem bila deležna več sovraštva. Bila sem zmedena, izgubljena, res žalostna in strtega srca, ker sem skrbela zase, vsi pa so bili jezni," je priznala.

