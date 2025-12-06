Pevka Meghan Trainor je po nasvetu jasnovidke prenehala piti kavo

Pevka Meghan Trainor je nedavno razkrila, da se je odpovedala svoji vsakodnevni navadi pitja kave, odločitev pa je del vrste življenjskih sprememb, ki so privedle do njene velike preobrazbe. Po rojstvu dveh sinov je 31-letna glasbenica shujšala za skoraj 27 kilogramov in se odločila za povečanje prsi, zdaj pa je opustila tudi kofein, piše Daily Mail .

Odločitev je padla po tem, ko je njen mož Daryl Sabara obiskal jasnovidko, ki mu je dala nepričakovano sporočilo. "Vaša žena uporablja kavo kot drogo. Je neustavljiva in ji ne pomaga, samo izčrpa jo," naj bi mu dejala jasnovidka. Trainor, ki še nikoli ni srečala jasnovidke, je bila osupla nad točnostjo te izjave. "Vprašala sem se: 'Kako ve?' Ko mi je mož to povedal, sem takoj nehala. Kavo sem pila ves čas, da bi lažje preživela dan, potem pa sem se ponoči zbujala in bila tesnobna, ko sem poskušala zaspati," je povedala pevka in priznala, da je bil prvi teden, ko se je odvajala od kofeina, težek, zdaj pa ima več energije kot kdaj koli prej, je še dodala.

Ta sprememba je le ena od mnogih, ki jih je pevka sprejela za izboljšanje svojega zdravja. Potem ko so ji med drugo nosečnostjo diagnosticirali gestacijski diabetes, se je odločila, da se bo posvetila vadbi in bolj zdravi prehrani.