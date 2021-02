Pevka Meghan Trainor prvič mamica, rodila sina Rileyja

Pod čustvenim zapisom je objavila pet fotografij, na nekaterih je samo mali Riley, na drugi je z njim Meghan še v porodnišnici, na eni od njih pa tudi očka Daryl s svojim prvorojencem.

Meghan je svojo prvo nosečnost prvič razkrila lani oktobra v pogovorni oddaji Today, ki jo vodita Hoda Kotb in Jenna Bush Hager. "Z Darylom sva se pogovarjala, komu bi najprej povedala, in sem rekla, zakaj ne bi najprej povedala Hodi, glede na to, da sem hodim že od 19. leta starosti. Končno se nama je zgodilo in presrečna sva!" je povedala 27-letna plavolaska.