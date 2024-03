Pevka Mel B po finančnih težavah znova kupila svojo hišo

Melanie Brown je s Spice Girls zaslužila milijone, a je pred nekaj leti, potem ko je zapustila nasilni zakon, ostala skoraj brez vsega. Zapustila je Kalifornijo, se vrnila domov v Leeds in se preselila v mamin bungalov. 48-letna pevka pravi, da je bila po zlorabi v 'nemočni' situaciji, kljub temu, da je velika zagovornica žensk in njihove moči.

Pevka je sedaj končno lahko znova kupila lastno domovanje, čeprav je nad tem že skoraj obupala. Odločitev, da se preseli nazaj domov, je prišla, ko so Spice Girls navduševale Združeno kraljestvo na svoji razprodani turneji po stadionih leta 2019. Kljub temu, da je bila turneja zelo donosna, je morala pevka večino dobička nameniti za plačilo odvetnikov in nekdanjemu možu Stephenu Belafonteju, ki naj bi jo domnevno zlorabljal.

Mel B je za BBC nedavno povedala: "Nisem bila le fizično in čustveno zlorabljena, zloraba je bila tudi finančna. Nisem se zavedala, da nimam toliko denarja, kot sem mislila, da ga imam. Dobesedno sem morala živeti skromno pri mami, ki je takšne vrste oseba, ki mi je govorila, da sem ga sedaj zapustila in sem v redu, a to ne bi moglo biti dlje od resnice."

"Vsekakor je vsaka situacija boljša, kot živeti z nekom, ki te zlorablja, a gre za nov začetek. Znova se moraš naučiti zaupati ljudem in naučiti se moraš ponovno zaupati sebi," je nadaljevala 48-letnica. Belafonte, ki je sicer filmski producent, obtožbe o zlorabah zanika. S pevko sta leta 2017 dosegla sporazumni dogovor in se ločila leta pozneje. Del dogovora je bil tudi, da mu je Brownova plačala 32 tisoč evrov in še dodatnih 4500 evrov na mesec za preživnino njune hčerke, ki živi pri očetu.