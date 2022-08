Pevka Michelle Branch in bobnar skupine The Black Keys sta se razšla

"Če rečem, da sem obupana, niti približno ne opišem, kako se počutim. Tla pod nogami so se mi čisto zamajala, zato moram sedaj ugotoviti, kako nadaljevati z življenjem. Ker imam majhne otroke, vas prosim za spoštovanje, zasebnosti in prijaznost," je v izjavi za revijo People zapisala pevka.

39-letnica je pred dnevi moža v zapisu, ki ga je objavila na Twitterju, obtožila nezvestobe med tem, ko je bila sama doma z njuno 6-mesečno hčerko, objavo pa je pozneje izbrisala. Glasbenika sta si večno zvestobo obljubila aprila 2019 v New Orleansu, na poročnem slavju pa so bili prisotni tudi družinski člani in njuni prijatelji, med katerimi je bila tudi pevkina 17-letna hči Owen Isabelle, ki jo ima iz prvega zakona, in njun sedaj 4-letni sin Rhys James.