Pevka Michelle Branch rodila deklico Willie

Michelle, ki je leta 2001 glasbene lestvice osvajala s hitom All You Wanted, njeno kariero pa je zaznamovalo tudi sodelovanje z legendarnim Santano, s katerim sta posnela skladbo The Game of Love, je razložila tudi pomen imena, ki sta ga s partnerjem izbrala. ''Poimenovala sva jo po Patrickovi babici Willie Madge, nosi pa tudi dekliški priimek moje matere, kar je tudi moje srednje ime,'' in dodala: ''Tako sva zaljubljena!'' 41-letni Carney, ki je bobnar zasedbe The Black Keys, se je prav tako oglasil na družbenih omrežjih, kjer je delil novico o rojstvu deklice: ''Štorklja je prišla drugega februarja ob 7:12 zjutraj in nam prinesla deklico.''