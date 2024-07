Pevka na bejzbol tekmi 'uničila' ameriško himno: 'To je bilo boleče'

Country pevka Ingrid Andress je imela na bejzbol tekmi v teksaškem mestu Arlington čast odpeti ameriško himno, sodeč po odzivih na spletu, pa dela še zdaleč ni dobro opravila. Po spletu je namreč zaokrožil posnetek njenega petja, ki so ga mnogi označili kot bolečega za poslušati.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Pevki se je med petjem himne Star-Spangled Banner, ob kateri ni imela glasbene podlage, večkrat zatresel glas, več not je tudi zgrešila. Nekateri športniki so tako ob poslušanju himne na igrišču s težavo zadrževali smeh. "Kaj za vraga. Bog, pomagaj, to je bilo boleče," je pod posnetek zapisal eden od uporabnikov na omrežju X, drugi pa dodal, da je bila pevkina izvedba himne nekaj najslabšega, kar se je zgodilo Združenim državam Amerike v zadnjem času.