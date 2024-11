Pevka uprizorila oralno zadovoljevanje: 'Njeno občinstvo je polno otrok'

Uprizoritev oralnega zadovoljevanja je precej razdvojila javnost, številni se nad njeno potezo zgražajo, češ da je njeno občinstvo polno otrok. "To je tako neprimerno," je vse skupaj komentiral eden od uporabnikov na spletu, medtem ko jo je drugi zagovarjal in dejal, da je 25-letnica odrasla ženska ter da ni njena dolžnost, da je vzor mlajšim. "Pustite jo, da je takšna, kakršna želi biti."

"Ljudje, ki jo zagovarjajo, se morajo zavedati, da ona ve, da je njeno občinstvo polno otrok. Bila je zvezdnica Disneyja in precej sem prepričan, da je ravno zato njena glasbena kariera uspešna. Če ne želi, da bi na njen koncert prihajali otroci, mora to jasno povedati," je bil strog eden od uporabnikov, medtem ko je Sabrinin oboževalec jasno poudaril: "Kar se tiče otrok v občinstvu, so pa krivi starši. Kaj pa so pričakovali? Predhodno bi morali poslušati besedila pesmi." S tem se je navezal na pevkine pesmi, ki so velikokrat drzne in namigujejo na spolni odnos.