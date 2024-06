Pevka Natasha Bedingfield je spregovorila o davku, ki ga terja slava

Pevka Natasha Bedingfield je v intervjuju za The Telegraph spregovorila o boju z medijsko pozornostjo ob začetku tisočletja, ko je zaslovela skupaj z bratom Danielom Bedingfieldom. "Paparaci so bili vedno prijazni do mene, vendar so bili zelo zlobni do mojega brata samo zato, ker jim ni bilo všeč, da je sorojencema uspelo na nkrat," je povedala in nadaljevala: "Zanimivo je, kaj to naredi kulturi, saj tudi če niso zlobni do vas, obstaja grožnja, da bi lahko bili, in na koncu živite v tem strahu. Ta kultura skrbi za dobro vedenje – na enak način kot religija. Obstaja grožnja, da greste v pekel ali pa se nekdo obrne proti vam in vas sovraži."