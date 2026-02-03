Naslovnica
Tuja scena

Pevka o kritikah na račun drzne oprave: Hihitam se jim

Los Angeles, 03. 02. 2026 11.31 pred 20 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.M.
Chappell Roan

Po grammyjih na spletu še vedno odmeva razgaljena oprava pevke Chappell Roan. Medtem ko so nekateri prepričani, da rdeča preproga glasbene prireditve ni prostor za tolikšno razgaljenost, drugi opozarjajo na dvojna merila. Na isti prireditvi je namreč zgolj v spodnjicah na odru stal Justin Bieber.

27-letna Chappell Roan je bila ena izmed tistih zvezdnic, ki so s svojo opravo pritegnile največ pozornosti na podelitvi grammyjev. Lanskoletna zmagovalka v kategoriji za najboljšega novega izvajalca je za priložnost nadela drzno kreacijo modne hiše Mugler, ki jo je s pomočjo lažnih pirsingov 'pripela' na svoje prsi.

Chappell Roan o kritikah na račun drzne oprave: Hihitam se jim
Chappell Roan o kritikah na račun drzne oprave: Hihitam se jim
FOTO: AP

Medtem ko je nekatere modne navdušence z izbiro obleke razveselila, je pri drugih naletela na hladen sprejem in celo kritike. "Hihitam se, ker se mi obleka sploh ne zdi tako nora. Oprava je dejansko super in čudaška. Svetujem vam, da uveljavite svojo svobodno voljo, res je zabavno in trapasto," je po prireditvi zapisala na svoj Instagram.

Tisti, ki so Chappell pri drznem modnem izražanju podprli, so ob tem opomnili na nastop Justina Bieberja, med katerim je zvezdnik na odru grammyjev stal le v svojih spodnjicah in nogavicah. "Dvojni standardi me vedno znova presenečajo. To, da ljudje norijo ob pirsingih Chappell Roan, medtem ko ne rečejo besede o Justinu Bieberju, je prvi znak mizoginije," je bila jasna uporabnica na TikToku. Na drugem polu so bili medtem mnenja, da rdeča preproga grammyjev ni prostor za razgaljenost v tolikšni meri.

Chappell sicer še zdaleč ni bila edina, ki je na dogodku pokazala nekaj gole kože. Svojo izklesano postavo je z drzno kreacijo Toma Forda še dodatno poudarila glasbenica in igralka Teyana Taylor, v lateks kožne barve pa se je odela manekenka Heidi Klum.

Razlagalnik

Modna hiša Mugler je bila ustanovljena leta 1973 s strani francoskega oblikovalca Thierryja Muglerja. Znana je po svojih drznih, arhitekturnih in pogosto futurističnih kreacijah, ki poudarjajo ženstveno silhueto na dramatičen način. Thierry Mugler je bil mojster v uporabi nekonvencionalnih materialov in v ustvarjanju močnih, skulpturalnih oblačil, ki so pogosto vsebovala elemente, kot so korzeti, izraziti ramenski pasovi in neobičajne teksture. Po njegovi smrti je blagovno znamko vodil David Koma, ki je nadaljeval v duhu drznih in močnih modnih izrazov.

Justin Bieber je kanadski pevec in tekstopisec, ki je zaslovel v poznih 2000. Postal je globalna pop senzacija z uspešnicami, kot sta "Baby" in "Sorry". V članku je omenjen v kontekstu dvojnih meril glede oblačenja na podelitvi grammyjev. Ko je Bieber nastopil na odru le v spodnjicah in nogavicah, to ni sprožilo enakega vala kritik ali presenečenja kot podobno razgaljena oprava pevke Chappell Roan. To je privedlo do obtožb o mizoginiji, saj se zdi, da se od žensk pričakuje večja skromnost v primerjavi z moškimi, ko gre za izpostavljanje telesa na javnih dogodkih.

Mizoginija je sovraštvo, prezir ali globoko zakoreninjen odpor do žensk. V praksi se lahko kaže kot diskriminacija, predsodki, poniževanje ali celo nasilje nad ženskami. V kontekstu mode in javnih nastopov se lahko mizoginija odraža v dvojnih merilih, ki se uporabljajo pri ocenjevanju oblačil in obnašanja moških in žensk. Na primer, če je drzen modni izraz ženske deležen ostrih kritik, medtem ko enak ali celo bolj drzen izraz moškega ostane neopažen ali celo pohvaljen, to lahko kaže na podzavestne predsodke, ki temeljijo na spolu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Chappell Roan grammy podelitev moda obleka

