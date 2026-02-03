Pevka o kritikah na račun drzne oprave: Hihitam se jim

27-letna Chappell Roan je bila ena izmed tistih zvezdnic, ki so s svojo opravo pritegnile največ pozornosti na podelitvi grammyjev. Lanskoletna zmagovalka v kategoriji za najboljšega novega izvajalca je za priložnost nadela drzno kreacijo modne hiše Mugler, ki jo je s pomočjo lažnih pirsingov 'pripela' na svoje prsi.

Medtem ko je nekatere modne navdušence z izbiro obleke razveselila, je pri drugih naletela na hladen sprejem in celo kritike. "Hihitam se, ker se mi obleka sploh ne zdi tako nora. Oprava je dejansko super in čudaška. Svetujem vam, da uveljavite svojo svobodno voljo, res je zabavno in trapasto," je po prireditvi zapisala na svoj Instagram.

Tisti, ki so Chappell pri drznem modnem izražanju podprli, so ob tem opomnili na nastop Justina Bieberja, med katerim je zvezdnik na odru grammyjev stal le v svojih spodnjicah in nogavicah. "Dvojni standardi me vedno znova presenečajo. To, da ljudje norijo ob pirsingih Chappell Roan, medtem ko ne rečejo besede o Justinu Bieberju, je prvi znak mizoginije," je bila jasna uporabnica na TikToku. Na drugem polu so bili medtem mnenja, da rdeča preproga grammyjev ni prostor za razgaljenost v tolikšni meri.