Tuja scena

Pevka o Muskovem otroku: Nekaj časa je poveljeval jati vran

Los Angeles, 24. 01. 2026 14.50 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
E.M.
Grimes in Elon Musk

Glasbena ustvarjalka Grimes s svojo izjavo spet buri duhove. Tokrat je javnost presenetila z zapisom na družbenem omrežju X, kjer je zapisala, da je eden od otrok, ki ga deli z Elonom Muskom, "nekaj časa poveljeval jati vran". Ob tem se je pohvalila, da imajo njeni potomci energijo, s katero se nihče ne more primerjati.

Pevka Grimes, ki s podjetnikom Elonom Muskom deli tri otroke z imeni X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl in Techno 'Tau' Mechanicus, je na družbenem omrežju X nedavno spregovorila o njih. "Skušam ne govoriti o otrocih, ker si zaslužijo pravico do anonimnosti, a moram povedati, da se njihova čista avra ne more primerjati z ničemer drugim."

Grimes
Grimes
FOTO: Profimedia

V nadaljevanju je svojo ugotovitev pojasnila z besedami: "Eden od njih je nepojasnjeno nekaj časa poveljeval jati vran. Morda sem pristranska, ampak to se zdi nenavadno." Na omrežju je v ločeni objavi zapisala še: "Smešno je, da ima tudi moj oče zvesto jato vran."

Glasbenica je znana po svoji ekstravaganci in izjavah, ki pritegnejo pozornost javnosti. V preteklosti je tako na primer javno izrazila željo, da se želi preseliti na Mars in tam nekega dne tudi umreti. "Mislim, da bi obžalovala, če bi umrla na Zemlji. Če bi umrla v vesolju, bi si rekla: 'Živela si odlično življenje, naredila si vse, kar si želela.'" V medijih se je poleg svojih izjav velikokrat znašla tudi zaradi burnega odnosa z Elonom Muskom.

Razlagalnik

Elon Musk je južnoafriško-kanadsko-ameriški podjetnik in industrialist. Je ustanovitelj, izvršni direktor in glavni tehnološki direktor SpaceX-a; izvršni direktor in nekdanji predsednik upravnega odbora Tesle, Inc.; ustanovitelj The Boring Company in soustanovitelj Neuralinka ter OpenAI. Je eden najbogatejših ljudi na svetu in je znan po svojih ambicioznih projektih na področju vesoljskih poletov, električnih vozil in umetne inteligence.

Grimes, rojena Claire Elise Boucher, je kanadska pevka, tekstopiska, producentka in vizualna umetnica. Je znana po svojem eksperimentalnem elektronskem popu, ki pogosto vključuje elemente R&B, hip hopa in znanstvene fantastike. Njena glasba in vizualni slog sta pogosto opisana kot eterična, sanjska in futuristična. Poleg glasbene kariere je znana tudi po svojem javnem razmerju z Elonom Muskom.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Grimes Elon Musk otrok družina

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luka40
24. 01. 2026 16.05
Grimes v tvoji glavi se tudi dogajajo stvari ki se pri nikomur drugemu ne morejo....
Odgovori
0 0
detect
24. 01. 2026 16.04
po imenih vidimo,da je nekaj hudo narobe.
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
24. 01. 2026 16.02
Se zgodi....pred leti je recimo nek črn mladokomunist iz okolice Grosuplja poveljeval pohodnikom po poteh revolucije v Jajce.
Odgovori
0 0
ZMERNI DESNIČAR
24. 01. 2026 16.00
še sreča da so otroci levičarjev popolnoma normlani naprimer Hunter Biden in pa seveda zelo lepa hčerka ali sin od Kamale nevem točno kaj je… zanimivo da člankov o tem ni
Odgovori
+1
1 0
PegySue
24. 01. 2026 15.42
Z Grimes imava nekaj skupnega. Obe imava potomce,za katere sva prepričani,da so nekaj posebnega. Le,da imajo moji trezne starše....
Odgovori
+2
4 2
osservatore
24. 01. 2026 15.29
"V preteklosti je tako na primer javno izrazila željo, da se želi preseliti na Mars in tam nekega dne tudi umreti". Jaz samo pravim: "iz tvojih ust v božja ušesa". Pa one way ticket naj ima tudi klovn Elon.
Odgovori
+4
5 1
Vojko Kos
24. 01. 2026 15.12
Bolj bogat, bolj nor.
Odgovori
+7
7 0
pljuvamnakarbid
24. 01. 2026 15.04
Včasih smo takšnim rekli, da niso čist diht.
Odgovori
+10
10 0
urib1
24. 01. 2026 15.58
Res je. Ampak včasih so bili taki tudi pod nadzorom. Danes so pa svetovni reditelji
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
