Pevka o Muskovem otroku: Nekaj časa je poveljeval jati vran

Pevka Grimes , ki s podjetnikom Elonom Muskom deli tri otroke z imeni X Æ A-Xii , Exa Dark Sideræl in Techno 'Tau' Mechanicus , je na družbenem omrežju X nedavno spregovorila o njih. "Skušam ne govoriti o otrocih, ker si zaslužijo pravico do anonimnosti, a moram povedati, da se njihova čista avra ne more primerjati z ničemer drugim."

V nadaljevanju je svojo ugotovitev pojasnila z besedami: "Eden od njih je nepojasnjeno nekaj časa poveljeval jati vran. Morda sem pristranska, ampak to se zdi nenavadno." Na omrežju je v ločeni objavi zapisala še: "Smešno je, da ima tudi moj oče zvesto jato vran."

Glasbenica je znana po svoji ekstravaganci in izjavah, ki pritegnejo pozornost javnosti. V preteklosti je tako na primer javno izrazila željo, da se želi preseliti na Mars in tam nekega dne tudi umreti. "Mislim, da bi obžalovala, če bi umrla na Zemlji. Če bi umrla v vesolju, bi si rekla: 'Živela si odlično življenje, naredila si vse, kar si želela.'" V medijih se je poleg svojih izjav velikokrat znašla tudi zaradi burnega odnosa z Elonom Muskom.