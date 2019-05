Pevka o nekdanjem: Bil je ljubezen mojega življenja

Decembra 2006 je Eddie Murphy svoje dekle, pevko Mel B, po šestih mesecih zveze zapustil zelo javno, in sicer je v neki oddaji izjavil, da je razmerja konec ter dodal, da ne ve, čigav je otrok, zato čaka na teste. Mel B je bila namreč takrat že noseča in zvezdnik ni želel priznati, da je oče. Da jo je igralec zapustil, pa je izvedela, ko so jo na letališču 'obkolili' novinarji. Ko se je rodila hčerka je tako odšla na sodišče in tam bila dolg boj za preživnino.

Kasneje je medijem razložila, kaj se je dogajala na koncu njunega razmerja: "Pogovarjala sva se že, da bi si ustvarila družino in se poročila. Nato sem za nekaj dni odšla na obisk k mami, ko pa sem se vrnila, so me ljudje spraševali o testiranju DNK. Bila sem v šoku. Poklicala sem Eddieja, vendar je imel zasedeno linijo. Ko se je končno oglasil, je rekel, da me bo poklical nazaj, a tega nikoli ni naredil."

Leta so tako minila in očitno je Mel B kljub slabim trenutkom v spominu ohranila tudi lepe trenutke. Kajti v nedavnem intervjuju je priznala, da je ljubezen do zvezdnika še vedno živa. "Imela sva nekaj posebnega, nekaj enkratnega. Je ljubezen mojega življenja. Vedno bo ... Pokazal mi je, kako je videti prava ljubezen, zaradi tega ga občudujem in spoštujem."