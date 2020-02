Pevka o nosečnosti: Občutek imam, da sem zelo slabo pripravljena

31-letna glasbenica Claire Elise Boucher, znana pod umetniškim imenom Grimes je na svojem uradnem Instagram profilu pred časom z objavo dveh fotografij, na katerih kaže svoj nosečniški trebuh, razkrila, da je v veselem pričakovanju. Kljub veseli novici pa je zdaj priznala, da nosečnost ni mačji kašelj, še posebno, ker gre nosečnost počasi h koncu.

"Trenutno se počutim slabo ... kako vam uspe kombinirati nosečnost in delo? Že na začetku sem se soočila z nekaj zapleti, sledilo je dokaj dobro drugo trimesečje, toda po 25 tednu sem začela čutiti bolečino. Kako je bilo pri vas? Občutek imam, da sem zelo slabo pripravljena, ne vem, ali je vzrok tudi v tem, da nosečnost še vedno ni tema, o kateri se glasno govori. Nekako nisem razumela, kaj me čaka. Seveda je nosečnost nekaj dobrega, toda vseeno je delo težje. Volja do pisanja in ideje sicer so, toda fizično mi ni lahko. Poleg tega se počutim bolj emo ter bolj previdno ..."

Pevka otroka pričakuje z multimilijarderjem Elonom Muskom. Par se je spoznal kar prek družabnega omrežja, ko je Elon napisal šalo o umetni inteligenci, Grimes pa mu je odgovorila, da jo je ona objavila že pred nekaj leti. Bila je namreč navdušena, da je nekdo končno razumel njeno šalo. Musk je soustanovitelj Tesle in PayPala, Grimes, ki je diplomirala iz psihologije in filozofije, pa je uspešno zašla v glasbene vode.