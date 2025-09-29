Svetli način
Tuja scena

Pevka odpovedala še en koncert: Upam, da mi boste dali še eno priložnost

Washington, 29. 09. 2025 14.37 | Posodobljeno pred eno minuto

Lola Young je po izgubi zavesti na newyorškem koncertu odpovedala nastop v Washingtonu. V izjavi, ki jo je objavila na spletu, je zapisala, da ima svojo službo zelo rada ter da jo ne jemlje za samoumevno. "Upam, da mi boste dali še eno priložnost," je dodala in vse, ki so "na spletu radi zlobni", prosila, naj ji prizanesejo s komentarji.

Mlada glasbenica Lola Young, avtorica hita Messy, se sooča z zdravstvenimi težavami. Potem ko je izgubila zavest in se zgrudila med nastopom v New Yorku, je 24-letnica v izjavi, ki jo je objavila na svojem profilu na Instagramu, sporočila, da odpoveduje nastop v Washingtonu.

"Rada imam svojo službo, svoje obveznosti in občinstva pa ne jemljem za samoumevno. Zelo mi je žal za tiste, ki sem jih razočarala. Upam, da mi boste dali še eno priložnost v prihodnosti. Hvala vsem, ki me poslušate in vam je mar. Tisti, ki ste na spletu radi zlobni, pa mi prosim danes prizanesite s komentarji," je zapisala v izjavi.

Spomnimo, pretekli konec tedna je po spletu zaokrožil posnetek, na katerem je razvidno, kako se je pevka po izgubi zavesti zgrudila na tla. Na pomoč so ji hitro priskočili člani ekipe in reševalno osebje, pevka pa se je uro po incidentu že oglasila na spletu in pomirila svoje oboževalce.

Lola je v preteklosti odkrito spregovorila o svojem duševnem zdravju in življenju s shizoafektivno motnjo, ki so ji jo diagnosticirali pri 17 letih. Prav tako je spregovorila o uporabi prepovedanih substanc, s katero se je spopadala "dolgo časa".

