Pevka odpovedala še en koncert: Upam, da mi boste dali še eno priložnost

Mlada glasbenica Lola Young , avtorica hita Messy , se sooča z zdravstvenimi težavami. Potem ko je izgubila zavest in se zgrudila med nastopom v New Yorku, je 24-letnica v izjavi, ki jo je objavila na svojem profilu na Instagramu, sporočila, da odpoveduje nastop v Washingtonu.

"Rada imam svojo službo, svoje obveznosti in občinstva pa ne jemljem za samoumevno. Zelo mi je žal za tiste, ki sem jih razočarala. Upam, da mi boste dali še eno priložnost v prihodnosti. Hvala vsem, ki me poslušate in vam je mar. Tisti, ki ste na spletu radi zlobni, pa mi prosim danes prizanesite s komentarji," je zapisala v izjavi.

Spomnimo, pretekli konec tedna je po spletu zaokrožil posnetek, na katerem je razvidno, kako se je pevka po izgubi zavesti zgrudila na tla. Na pomoč so ji hitro priskočili člani ekipe in reševalno osebje, pevka pa se je uro po incidentu že oglasila na spletu in pomirila svoje oboževalce.