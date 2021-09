Pevka Olivia Rodrigo presenetila z obleko na odprtju filmskega muzeja

Olivia Rodrigo , sicer znana po svojih pankersko-rokerskih oblačilih in radijskih uspešnicah, kot sta balada Drivers License in poskočna good 4 u , je na odprtju filmskega muzeja v Los Angelesu presenetila z novim videzom. Mlada ustvarjalka si je namreč nadela klasično črno toaleto s precej drznim izrezom.

18-letnica je s svojim videzom razdvojila oboževalce. Nekateri so njeno odločitev pozdravili, drugim pa se je zdela nekoliko neprimerna. »Olivia, v tej obleki si resnično sanjska,« je zapisala ena od uporabnic Twitterja, medtem ko se je druga spraševala, zakaj bi otrok oblekel takšno toaleto. »Olivia Rodrigo je stara 18 let in ne glede na to, koliko ljudi čuti nelagodje ob tej obleki, je odrasla, ni otrok in ni pomembno, kako se ob tem počutite vi,« pa je jasno napisala tretja, ki je stopila v bran glasbenici.