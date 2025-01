Pevka Patti Smith se je med nastopom v Braziliji sesedla na odru

Pesnica, pisateljica in glasbenica Patti Smith se je med nastopom s skupino Soundwalk Collective zgrudila na odru. Člani skupine so kasneje sporočili, da zanjo skrbijo najboljši zdravniki. Kljub neljubemu dogodku se je 78-letnica v invalidskem vozičku vrnila na oder, oboževalce pomirila, da je z njo vse v redu, in se jim opravičila za predčasno prekinitev nastopa.

Patti Smith se je včeraj zgrudila na odru sredi nastopa v Braziliji. 78-letna glasbena legenda je doživela zdravstveni preplah 30 minut po začetku nastopanja v gledališču Cultura Artística v Sao Paulu z berlinsko skupino Soundwalk Collective. Po poročanju lokalnega medija Folha de S.Paulo naj bi se neprijeten dogodek zgodil med tem, ko je brala izjavo o podnebnih spremembah. Nastop je bil nato predhodno zaključen.

Patti Smith FOTO: Profimedia icon-expand

Patti so odpeljali v zakulisje, a se je kasneje vrnila na invalidskem vozičku, da bi se opravičila, dejala je: "Na žalost mi je postalo slabo in zdravnik je rekel, da ne smem nadaljevati. Zato bomo morali nekaj ugotoviti, počutim se slabo zaradi nastale situacije." Kljub nezgodi se je Patti pogovorila s poslušalci in jim nato še odpela dve pesmi Wing in Because the Night.

Člani glasbene skupine, ki z njo nastopajo, so na družbenem omrežju delili izjavo, v kateri so zapisali, da se je Patti pred kratkim spopadala s hudimi migrenami in da se je med nastopom na odru spopadala z vrtoglavico. Dodali so, da zdaj zanjo na najbolj ljubeč način skrbijo najboljši zdravniki. Skupina je oboževalcem nato zagotovila, da je Patti v redu in da se bo že nocoj vrnila na oder.

