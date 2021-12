Pevka Phoebe Bridgers in igralec Paul Mescal delila prvo skupno fotografijo

Sedaj je uradno: 27-letna pevka Phoebe Bridgers in dve leti mlajši igralec Paul Mescal sta v zvezi. Pevka je na družbenem omrežju Instagram delila njuno prvo skupno fotografijo, pod njo pa so se kmalu zvrstili komentarji oboževalk, ki ji zvezo s postavnim zvezdnikom serije Normal People privoščijo, a ji ji hkrati tudi zavidajo.

Brgdgersova ob fotografiji ni pripisala ničesar, najverjetneje pa je menila, da slika pove več kot tisoč besed. Zaljubljenca sta se fotografirala ob vodi, oba pa nosita črni jakni na zadrgo. Mescal se sklanja k nasmejani Phoebe po poljub, oba pa sta videti srečna in zaljubljena. "Zelo sem vesela za vaju, a žalostna zase," je zapisala neka oboževalka, ki ji je v komentarju pritrdila tudi tista, ki je zapisala: "Srčkano, ampak nesramno." Spet tretja pa je odkrito dodala: "To bi morala biti jaz."

Zvezdnika sta se novembra skupaj udeležila gala dogodka, na katerem sta tudi prvič skupaj stopila na rdečo preprogo. Večer naj bi večinoma preživela v družbi drug drugega, očividci pa so dejali, da sta se veliko pogovarjala in smejala. Govorice o njuni zvezi so se pojavile že avgusta 2020, ko naj bi poletne počitnice skupaj preživela v Londonu. Nek vir pa je za Daily Mail dejal: "Paul je povabil še svoje prijatelje, s katerimi so igrali divje igrice s pijačo. Oba sta zaljubljena, njegov profil na aplikaciji za zmenkarije pa je le krinka, saj si želita ohraniti zasebnost."

Čeprav v javnosti nobeden od njiju ne govori o svojih zvezah, pa se je pevka pred kratkim zagovorila in razkrila, da je njen fant Irec. Za spletno stran NME je dejala, da je simpatičen fant, njeno srce pa je hitreje zabilo, ko ji je začel slediti na Instagramu. Mescal je nekaj časa za tem deaktiviral svoj Instagram račun.