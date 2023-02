Pevka Pink o sinovem razumevanju smrti bližnjih: Pogovarja se z njimi

Izguba bližnjih je tudi za zvezdnike zelo težka. Še posebej, če gre za očeta in varuško otrok, ki sta oba umrla za rakom. S tem se je morala v zadnjih letih soočati pevka Pink . Kot je povedala 43-letna zvezdnica, pa sta njena otroka, še posebej šestletni sin Jameson , to občutljivo temo predelala na svoj način.

"Jameson hodi po kuhinji in govori, hej, dedek, hej Trish," je iskreno spregovorila mama dveh otrok in dodala, da ji gre na jok, ko govori o tej temi. "Ko smo bili na sprehodu in nas je ujela nevihta, sem slišala sina, ki se je pogovarjal z varuško in jo prosil, naj ustavi veter," je še povedala o tem, kako se njen šestletnik spopada s smrtjo bližnjih.