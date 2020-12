Pevka Pink po covidu utrpela še zlom gležnja

Priljubljena pevka Pink si bo to leto zagotovo zapomnila, predvsem zaradi neprijetnih stvari, ki so se ji zgodile. Ne samo, da je imela težko obliko covida in se okužila s stafilokokom, zvezdnica je bila prehitra in si je tik pred prazniki poškodovala gleženj.

Pevka Pink si je poškodovala gleženj. PevkaPink se je oglasila na Instagramu, kjer je svojim osmim milijonom sledilcev potožila, da si je za vrhunec tega težkega leta zlomila gleženj. V tem letu se je med brisanjem kozarca poškodovala in dobila šive, ki pa so ji jih zdaj že uspešno odstranili. Letos je tudi prvič staknila okužbo s stafilokokom in po njej uspešno okrevala, zbolela pa je tudi za covidom-19 … Ker to ni bilo dovolj, se je pošalila, da razmišlja, da bi se skobacala v surovega piščanca, da preveri, kako je, če bi dobila še salmonelo. Zdaj pa si je še zlomila gleženj. "2020 je darilo, ki nas še naprej obdarja. Pravzaprav sem tekla po stopnicah, da bi videla božično zvezdo (smeh)! Izkazalo se je, da je ni pred 21. decembrom. Lepe praznike vsem! Kdo še želi koktajl negroni, " je sporočila 41-letna pevka, ki tudi v teh težkih trenutkih ni izgubila smisla za humor. Zraven je objavila fotografijo, na kateri nosi masko, foto utrinek pa je nastal medtem, ko je bila deležna nujne medicinske pomoči. Pink je aprila javno spregovorila, da se je okužila z novim koronavirusom in da je kasneje zbolel še njen sin Jameson. Medtem ko pevkin soprog Carey Hart in njuna devetletna hčerka Willow nista imela simptomov, pa je imel mali Jameson tri tedne povišano telesno temperaturo, termometer pa je dosegal osemintridesetico. Glasbenica je bila zaradi Jamesonovega zdravstvenega stanja zelo zaskrbljena, saj je bilo z njim veliko huje kot z njo.A na koncu sta oba uspela prebroditi to neprijetno preizkušnjo. Pink, rojena kot Alecia Moore, in Hart sta se poročila 7. januarja 2006. V zakonu sta se jima rodila danes 9-letnaWillow Sage ter Jameson Moon, ki bo naslednji teden dopolnil štiri leta. Lani je v intervjuju za oddajo Today povedala, da z možem že od samega začetka, skoraj 17 let, obiskujeta zakonsko svetovalnico.