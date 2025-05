Pevka po preobrazbi spremenila besedilo uspešnice: Imam novo oprsje

Meghan Trainor je pred leti zaslovela s svojo pesmijo All About That Bass, ki govori o pozitivni samopodobi ne glede na odvečne kilograme. Pevka, ki je v zadnjem času hujšala in s pomočjo operacije spremenila videz, je na nedavnem koncertu spremenila besedilo pesmi, kar je ujezilo nekatere uporabnike družbenih omrežij.

Meghan Trainor je oboževalce šokirala potem, ko je po veliki preobrazbi spremenila besedilo svoje pesmi, ki govori o pozitivni samopodobi. Zvezdnica je namreč izgubila kar nekaj kilogramov in si povečala prsi. Pevka je med izvajanjem pesmi All About That Bass izvorno besedilo: "Ja, precej jasno je, da ne nosim majhne konfekcijske številke," spremenila v: "Ja, jasno je, da imam novo oprsje."

Meghan Trainor leta 2019 in letos. FOTO: Profimedia icon-expand

31-letnica je bila kasneje na družbenih omrežjih deležna številnih sovražnih komentarjev, ki med drugim menijo, da je takoj, ko je shujšala, prenehala s svojo kampanjo, kjer je spodbujala vse oblike in velikosti teles. Menijo, da se številni zvezdniki premislijo, enkrat ko sami poskusijo Ozempic, zdravilo za sladkorne bolnike, s katerim zdaj hujša ogromno ljudi, in spremenijo svojo postavo. Na njeni strani pa so stali prav tako številni zagovorniki in oboževalci, eden od njih je dejal: "Ali lahko podpremo ženske, da s svojimi telesi počnejo, kar hočejo? Moj bog." "Mislim, da je videti odlično! Dobro zanjo, da počne, kar hoče!" je dejal drugi, tretji pa je dodal: "Obe besedili sta primera, in govorita o tem, kako se dobro počutiti v svoji koži in delati, kar te veseli."

Zvezdnica je marca priznala, da se je odločila za povečanje oprsja. Dobitnica grammyja je dejala, da je pripravljena na preobrazbo zdaj, ko živi bolj zdrav način življenja, potem ko je imela dva sinova z igralcem Darylom Sabaro. "Ne bi mogla biti bolj zadovoljna s svojo odločitvijo," je rekla po poročanju Page Six. Trainorjeva je takrat še priznala, da se je "vedno borila", da bi vzljubila svoje "povešene" prsi, ki so bile poleg tega po njenem mnenju videti neenakomerno.

Mesec dni kasneje je Trainorjeva priznala, da jemlje zdravila za hujšanje, potem ko so internetni detektivi ugibali, da je za hujšanje uporabljala Ozempic. "Delala sem z dietetikom, naredila velike spremembe v življenjskem slogu, začela telovaditi s trenerjem in ja, uporabila sem znanost in podporo, ki sta mi pomagali po drugi nosečnosti," je takrat delila na družbenih medijih in dodala: "In tako sem vesela, da sem se za to odločila, ker se počutim odlično."