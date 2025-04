Pevka pomirila oboževalce: Operacija uspela, a ostajam v bolnišnici

Pevko Jesy Nelson so zaradi zapleta v nosečnosti v začetku marca sprejeli v bolnišnico in opravili operativni poseg. Kot je članica nekdanje dekliške skupine Little Mix svojim sledilcem povedala tedaj, obstaja možnost, da bosta s partnerjem izgubila oba nerojena dvojčka. Po tednih tišine, ko so se pevkini oboževalci spraševali, kakšen je bil razplet operacije, je pevka svojim sledilcem sporočila, da je operacija uspela, a da še vedno ostaja v bolnišnici.