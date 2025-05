Pevka presenetila oboževalce in se udeležila njej posvečene zabave

Novozelandska pevka Lorde se je odločila storiti potezo, ki je navdušila oboževalce. V avstralskem Sydneyju so namreč organizirali tematsko zabavo, posvečeno pevki. Večer bi moral miniti povsem mirno - predvsem v znamenju plesa na ritme pevkinih skladb. Zvezdnica se je povsem inkognito prikradla na plesišče. Nekaj trenutkov zatem so oboževalci ugotovili, da je njihova gurujka dejansko med njimi. Eden od udeležencev Andre Fraser je za Guardian večer opisal kot 'popolno navdušenje' .

"Lorde se je prebijala skozi množico ljudi, vmes plesala in si vzela trenutek za pozdrav, objem in pogovor s številnimi oboževalci, tako da je vsak dobil svoj trenutek in je lahko razložil, kaj mu pomeni njena glasba," je dejal. V diskoteki naj bi zvezdnica po njegovih besedah ostala okoli pol ure, v tem času pa je odpela številne svoje hite.