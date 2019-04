Pevka razmišljala, da bi prodajala svoje telo

24-letna ameriška pevka Halsey je v zadnjih letih zgradila zelo uspešno glasbeno kariero, a pred tem je imela težko življenje. "Včasih se počutim, kot da tistih 19 let nisem obstajala ... Tudi če jih ne bi bilo," je pred časom priznala medijem. Kljub želji po študiju ni imela denarja, za nekaj časa je pristala tudi na ulici. Ko je imela 17 let, je poskušala narediti samomor in pristala v psihiatrični bolnišnici, kjer so ji diagnosticirali bipolarno motnjo. A kljub temu ji je uspelo in zdaj je poznana po vsem svetu.

Zaradi izkušnje z ulico tako zdaj veliko pomaga organizacijam, ki skrbijo za mlade brez doma. Na dobrodelni prireditvi organizacijeMy Friend’s Placeje bila častna gostja in v govoru je priznala, da so bili določeni trenutki izredno težki: "Ko sem kot mladenka živela v New Yorku, so moji prijatelji razmišljali, kako bodo opremili svoje študenske sobe, medtem ko sem jaz razmišljala, ali bi prodajala svoje telo in s tem plačala naslednji obrok. Nič slabega nisem naredila, nič ni bilo narobe z mano, to se ni zgodilo, ker me starši niso ljubili – ker so me, zelo. Toda zaradi določenih okoliščin sem pristala v tem položaju – in to se lahko zgodi vsakemu."

Priljubljena pevka je pred časom povedala tudi, da je doživela spontani splav, in to ravno pred nastopom, a ga je vseeno morala speljati. "Nikoli v življenju nisem nastopala z več jeze, kot je takrat bila v meni. Nisem se počutila človeško," je opisala žalosten trenutek in dodala, da se že več let bori z endometriozo, ki jo spremljajo tudi hude bolečine.