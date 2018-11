Pevka razočarana nad primerjavami in skrbi jo, kako to vpliva na mlada dekleta

"Redko se zgodi, a včasih se moje ime vpleta v zgodbe, s katerimi se ne strinjam. Pogosto jih ignoriram, saj v 99 odstotkih ni nobenega pozitivnega učinka, da bi se splačalo o tem govoriti. A tu gre za zgodbo, ki jo jo pisali znova in znova v zadnjih tednih, v kateri me primerjajo s še eno čudovito žensko, ljudje pa naj izbirajo, katera je lepša," se je oglasila britanska pevka Jessie J, ki so jo v zadnjem času, odkar se sestaja z igralcem Channingom Tatumom, primerjali z njegovo odtujeno (kmalu nekdanjo) ženo Jenno Dewan.

Očitno jo skrbi, kakšen vpliv ima lahko tovrstno tabloidno pisanje in spletni odzivi na mlada dekleta. "Zelo sem razočarana in osramočena, da je moje ime sploh omenjeno. To zdaleč ni nekaj, kar bi zagovarjala. Sem ženska, ki podpira VSE ženske. Sem ženska, ki ima rada VSE ženske in ne bom tiho, če bodo mediji učili mlada dekleta, naj se ves čas primerjajo. Ali da bi morale izbirati, katera je lepša. Vse smo ČUDOVITE,"je razmišljala 30-letnica.

Channing in Jenna, ki imata 5-letno hčerko Everly, sta se razšla aprila, po devetih letih zakona. Ni pa nove ljubezni našel zgolj Channing, saj so tudi Jenno nedavno videli z novim moškim, igralcem Steveom Kazeejem.