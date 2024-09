Pevka RiNA pravi, da je srečo treba iskati v preprostih trenutkih

OGLAS

Nova pesem RiNE, ki jo je ustvarila v sodelovanju z avtorjema Kevinom Koradinom in Cliffordom Goilom, pripoveduje prijetno zgodbo o prijateljstvu, naravi in sprostitvi. Prijateljica, ki jo upodablja Stella, pripravi glasbenico do tega, da odmisli delovne obveznosti in se prepusti naravi ter prostemu času.

RiNA FOTO: David Keinne icon-expand

Prizorišče snemanja na Barju pri Podpeškem jezeru je še dodatno podkrepilo sporočilo pesmi o pomembnosti narave in lepot okoli nas, obenem pa nas opominja, da je mogoče najti srečo v preprostih trenutkih. Z brezskrbno energijo in čarobnostjo, ki jo prinašata, nas pesem spomni, da je včasih najboljši način za obvladovanje stresa stvari preprosto pustiti ob strani in se prepustiti trenutku. Med snemanjem videospota pa ni šlo vse po načrtih. "Bil je vroč dan. Ob snemanju prizorov v Podpeškem jezeru smo iskali kraj, kjer ne bi bilo ljudi. Žal pa je tako, da je na določenih koncih na dnu precej blata. Tako sva v nekem trenutku stali do kolen v blatu. Občutek med lokvanji ni bil ravno sanjski, ko sva s Stello zaplavali v globljo vodo, pa je bilo prav lepo. Skratka, barjanska riviera," nam je zaupala pevka.