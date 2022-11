Pevka Roberta Flack zaradi bolezni ne more več peti

Ameriška pevka Roberta Flack se je soočila z diagnozo, ki ji onemogoča početi tisto, kar počne naraje. Zdravniki so ji namreč diagnosticirali amiotrofično lateralno sklerozo. ALS je progresivna bolezen živčnega sistema v možganih in hrbtenjači, ki povzroča slabljenje in izgubo nadzora nad mišicami, zato pevka ne more več peti in govoriti.

Kljub temu se je 85-letnica zvezdnica, ki je tudi klasično izobražena pianistka, odločila, da ostane aktivna pri glasbenem in ustvarjalnem udejstvovanju in v svoji dobrodelni organizaciji za pomoč živalim in otrokom, prihodnje leto pa naj bi izdala tudi otroško knjigo z naslovom The Green Piano: How Little Me Found Music.

Flackova je najbolj znana po svojih uspešnicah Killing Me Softly With His Song in The First Time I Ever Saw Your Face. Obe pesmi sta v dveh zaporednih letih prejeli nagrado grammy za ploščo leta, s čimer se je vpisala v zgodovino. Diagnoza ALS po besedah njene menedžerke nikakor ne bo mogla utišati ikone, kot je Roberta. "Potrebno bo veliko več, da bi jo ustavili," je povedala in s tem pokazala, kako pomembna je v glasbenem svetu.

Javnost so o bolezni obvestili le nekaj dni pred premiero njenga celovečernega dokumentarnega filma, ki bo prvič predvajan na festivalu dokumentarnega filma DOC NYC v New Yorku.