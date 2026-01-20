Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Pevka se je po razkritju težke diagnoze hčerk razšla z zaročencem

London, 20. 01. 2026 14.17 pred 26 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Jesy Nelson in Zion Foster

Angleški tabloidi poročajo, da sta se pevka nekdanje zasedbe Little Mix Jesy Nelson in hiphop ustvarjalec Zion Foster po štirih letih zveze razšla. Novica o razhodu je medije obšla dva tedna po tem, ko sta javnosti razkrila ganljivo izpoved o težki bolezni, ki so jo diagnosticirali njunima dvojčicama zaradi prezgodnjega rojstva.

Jesy Nelson, nekdanja zvezdnica skupine Little Mix, in raper Zion Foster sta v zvezo skočila leta 2022 in jo preteklo leto okronala z zaroko in rojstvom hčerk Ocean Jade in Story Monroe. Na pogled pravljično življenje pa je v začetku letošnjega leta prekinila ganljiva izpoved pevke na družbenih omrežjih, kjer je spregovorila o težki diagnozi svojih dvojčic.

Jesy Nelson in Zion Foster
Jesy Nelson in Zion Foster
FOTO: Profimedia

Zvezdnica je razkrila, da so dekletoma diagnosticirali redko genetsko bolezen, zaradi katere po mnenju zdravnikov verjetno nikoli ne bosta shodili. Dvojčici sta se, kot je pojasnila Jesy, rodili prezgodaj, v 31. tednu nosečnosti. Povedala je, da so jima diagnozo postavili po štirih mesecih pogostih in napornih bolnišničnih pregledov. "Zadnjih nekaj mesecev je bilo najtežjih v mojem življenju. Občutek imam, kot da se je moje življenje popolnoma spremenilo, in žalujem za življenjem, ki sem si ga predstavljala s svojima otrokoma."

Preberi še Nekdanja članica Little Mix o diagnozi svojih dvojčic: Nikoli ne bosta shodili

Angleški tabloidi poročajo, da bosta starša kljub koncu ljubezenske zgodbe še vedno tesno sodelovala pri skrbi za dojenčici. "Ostajata prijatelja in sta popolnoma osredotočena na hčerki. Popolnoma sta združena v skupnem starševstvu. Njuna prioriteta ostaja dobro počutje njunih hčera," je neimenovani vir povedal za The Sun.

Pevka in raper domnevnega razhoda še nista javno komentirala.

Jesy Nelson Zion Foster razhod zaroka diagnoza
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
cekin
Portal
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534