Pevka se je po razkritju težke diagnoze hčerk razšla z zaročencem

Jesy Nelson , nekdanja zvezdnica skupine Little Mix , in raper Zion Foster sta v zvezo skočila leta 2022 in jo preteklo leto okronala z zaroko in rojstvom hčerk Ocean Jade in Story Monroe . Na pogled pravljično življenje pa je v začetku letošnjega leta prekinila ganljiva izpoved pevke na družbenih omrežjih, kjer je spregovorila o težki diagnozi svojih dvojčic.

Zvezdnica je razkrila, da so dekletoma diagnosticirali redko genetsko bolezen, zaradi katere po mnenju zdravnikov verjetno nikoli ne bosta shodili. Dvojčici sta se, kot je pojasnila Jesy, rodili prezgodaj, v 31. tednu nosečnosti. Povedala je, da so jima diagnozo postavili po štirih mesecih pogostih in napornih bolnišničnih pregledov. "Zadnjih nekaj mesecev je bilo najtežjih v mojem življenju. Občutek imam, kot da se je moje življenje popolnoma spremenilo, in žalujem za življenjem, ki sem si ga predstavljala s svojima otrokoma."