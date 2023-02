Pevka Shania Twain o preobrazbi: Samo zabavam se!

Pevka Shania Twain je presenetila s preobrazbo in navdušila predvsem svoje oboževalce. 57-letna pevka se je pojavila na zabavi pred podelitvijo grammyjev in presenetila z novim videzom. Na rdeči preprogi založbe Republic Records je pokazala svojo novo frizuro, zravnane blond lase, kar je velika sprememba od njenih klasičnih rjavih in skodranih las.

Shania Twain se je odločila za preobrazbo videza in z njo navdušila. Z novo svetlolaso pričesko se je najprej pojavila na zabavi pred podelitvijo glasbenih nagrad grammy, pozneje pa svoje sledilce navdušila še z objavo fotografij z zabave, kjer so lahko še bolj podrobno občudovali njen novi videz. icon-expand Shania Twain FOTO: Profimeda Na posnetkih, ki so bili posneti v fotografski kabini, je v družbi Kim Petras – ki je nosila podobno platinasto pričesko – in se smeji z reperjem Yung Gravyjem. Fotografirala se je tudi z reperjem Coijem Lerayem in pevcem Stephenom Sanchezom. "Imela sem tako zabaven večer v družbi moje Republic Records družine. Že leta se nisem toliko smejala," je pripisala. PREBERI ŠE Shania Twain po petih letih izdala novo pesem O spremebi videza je spregovorila tudi v pogovorni oddaji z Jamesom Cordnom, kjer je dejala, da ji je sprememba zelo všeč. "Samo zabavam se!" je še igrivo dodala. Njen osveženi videz je tudi del promocije njenega novega albuma Queen of Me, ki je izšel pred dnevi, pevka pa se bo letos odpravila na svetovno turnejo. "To je moj praznični album. Praznujem srečo, veselje in prevzem nadzora nad lastnim razpoloženjem in duhom," je še povedala voditelju, 57-letnica pa bo tudi ena izmed podeljevalk nagrad grammy. PREBERI ŠE Shania Twain: Nastop s Harryjem Stylesom je bil eden od vrhuncev moje kariere Zvezdnica je decembra za revijo People dejala, da doživlja nekakšen preporod svoje kariere: "Da še vedno veljam za relevantno, umetnico je zame nagrada. Čutim na novo pridobljeno samozavest. Ni se mi treba več dokazovati nikomur in za nič, zato se počutim svobodno."