Pevka Shania Twain po nesreči avtobusa: Moja družina na turneji je na varnem

Pevka Shania Twain je s svojimi oboževalci delila novice o poškodovanih v nesreči, ki jo je doživel njen avtobus, s katerim se je ekipa odpravila na turnejo v Kanado. 58-letnica se je najprej zahvalila za skrb in podporo, ki so je bili deležni v dneh od nesreče in dodala, da je vseh 13 poškodovanih deležnih odlične zdravstvene oskrbe. Zvezdnice v času nesreče ni bilo na avtobusu.

Pevka Shania Twain je svojim oboževalcem sporočila novosti o 13 članih posadke, ki so bili v "zelo grozljivi" prometni nesreči avtobusa med potovanjem na njeno turnejo Queen of Me v Kanadi poškodovani. "Najprej vam sporočam, da je moja družina na turneji na varnem. Vsi, ki so bili poškodovani, prejemajo odlično zdravstveno oskrbo. Čisto vsak član ekipe je bil fenomenalen med to zelo grozljivo nesrečo," je zapisala z grammyjem nagrajena pevka.

icon-expand Shania Twain je sporočila, da je s člani njene ekipe, ki so bili poškodovani v nesreči avtobusa, vse v redu. FOTO: Profimedia

"Objemite in zadržite tiste, ki jih imate radi, tudi mi počnemo enako," je še zapisala 58-letnica, ki v času nesreče ni bila na avtobusu. Eden od avtobusov Twainove posadke in tovornjak z opremo sta pred dnevi, ko se je zgodila nesreča, med Winnipegom in Saskatoonom vozila v ledenih razmerah, je za Page Six povedala njena vodstvena skupina. "Več vozil je naletelo na nevarne vozne razmere zaradi slabega vremena," so zapisali v izjavi. Takrat je tiskovni predstavnik kanadske kraljeve policije za Entertainment Tonight povedal, da so se službe za nujno pomoč odzvale na klic o prevrnjenem avtobusu malo po 7. uri zjutraj.