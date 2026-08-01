Pevka Shania Twain razkrila, da je odraščala v nasilni družini

Shania Twain, ki je najbolj znana po uspešnici That Don't Impress Me Much, je v nedavni epizodi oddaje Wild Card with Rachel Martin spregovorila o svojem odraščanju v nasilni družini, ki je živela v Ontariu v Kanadi. Razkrila je, da so bile s sestrama Jill in Carrie Ann večkrat tepene, mama Sharon in očim Jerry Twain pa sta prav tako imela precej nasilen odnos.
"Ljubila sta se. Skupaj sta preživela veliko vzponov in padcev, a sta se veliko prepirala in pogosto sta postala nasilna," je dejala 60-letna zvezdnica. Ko jo je voditeljica vprašala, ali sta bila nasilna tudi do nje in njenih dveh sester, je pevka odgovorila: "Da, tudi do mene. Če sem bila na napačnem kraju ob napačnem času, sta postala nasilna. Oba sta bila fizično precej groba. Velikokrat smo dobile klofuto, včasih tudi brco. Dobesedno sta nas zbrcala."
A kot je dodala Shania, katere pravo ime je Eilleen Edwards, sta bila največkrat nasilna drug do drugega. "Bilo je veliko nasilja. Moja mama je ostala brez šopov las, pogosto je imela modrice tudi po obrazu in občasno je bilo zelo hudo. Naša hiša se je tresla. Zidovi so se tresli," se je spominjala pevka.
"To je zelo travmatično. Bilo je glasbo in grozljivo kot zelo huda nevihta," je še povedala in dodala, da je mati večkrat skušala azpustiti moža, a se nikoli ni osvobodila. "Večkrat je skušala oditi. Odšle smo, pa nas je vedno našel ali pa se je sama vdala in smo se vrnile. To je bil začarani krog," je dejala.
Sharon se je od pevkinega biološkega očeta ločila, ko je bila ta stara dve leti in se pozneje poročila z Jerryjem Twainom, ki je posvojil vse tri njene hčerke. Zvezdnica je bila stara le 22 let, ko sta mama in očim umrla v prometni nesreči blizu Ontaria, v tistem času pa je začenjala glasbeno kariero.
O svojem otroštvu je pisala tudi v knjigi spominov, ki jo je izdala leta 2011. Tam je razkrila, da jo je Jerry čustveno in fizično zlorabljal več let, zapisala pa je tudi, da leta bila priča, kako je pretepal mamo. Opisala je, kako ga je nekoč udarila s stolom, ko je želela zaščititi mamo, preden jo je udaril v čeljust.
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