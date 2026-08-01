Pevka Shania Twain razkrila, da je odraščala v nasilni družini

Shania Twain, ki je najbolj znana po uspešnici That Don't Impress Me Much, je v nedavni epizodi oddaje Wild Card with Rachel Martin spregovorila o svojem odraščanju v nasilni družini, ki je živela v Ontariu v Kanadi. Razkrila je, da so bile s sestrama Jill in Carrie Ann večkrat tepene, mama Sharon in očim Jerry Twain pa sta prav tako imela precej nasilen odnos.

Shania Twain je razkrila, da je odraščala v nasilni družini. FOTO: Profimedia

"Ljubila sta se. Skupaj sta preživela veliko vzponov in padcev, a sta se veliko prepirala in pogosto sta postala nasilna," je dejala 60-letna zvezdnica. Ko jo je voditeljica vprašala, ali sta bila nasilna tudi do nje in njenih dveh sester, je pevka odgovorila: "Da, tudi do mene. Če sem bila na napačnem kraju ob napačnem času, sta postala nasilna. Oba sta bila fizično precej groba. Velikokrat smo dobile klofuto, včasih tudi brco. Dobesedno sta nas zbrcala." A kot je dodala Shania, katere pravo ime je Eilleen Edwards, sta bila največkrat nasilna drug do drugega. "Bilo je veliko nasilja. Moja mama je ostala brez šopov las, pogosto je imela modrice tudi po obrazu in občasno je bilo zelo hudo. Naša hiša se je tresla. Zidovi so se tresli," se je spominjala pevka.