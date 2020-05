Pevka Sia lansko leto posvojila dva 18-letnika

Sia, glasbenica, ki je znana po hitih, kot sta Chandelier in Cheap Thrills, je lani posvojila dva najstnika. V radijskem intervjuju za enega od ameriških radijev je povedala, da sta bila lani stara 18 let. Za ta korak se je odločila, saj je vedela, da sta zaradi let neprimerna za nadaljnje življenje v rejništvu in bi se morala osamosvojiti. "Obožujem ju," je povedala 44-letnica.