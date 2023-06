Pevka Sia o potrjenem avtizmu: Postala sem jaz

Pevka Sia je z javnostjo delila, da je avtistka, v nedavnem intervjuju, v katerem je razkrila nekaj podrobnosti, pa ni povedala, koliko časa že ve, da ima to vseživljenjsko razvojno motnjo, namignila pa je, da gre za nedavni razvoj v zadnjih dveh letih. "45 let sem razmišljala, da si moram nadeti človeško obleko, šele v zadnjih dveh letih pa sem zares postala jaz," je povedala 47-letnica.

Sovoditeljica oddaje Carolyn Wiger, ki je tudi svetovalka za zdravila, se je pevki zahvalila za odkritost o svoji situaciji, ta pa ji je odgovorila: "Biti na okrevanju in tudi vedeti, kakšno nevrološko motnjo morda imaš ali morda nimaš, no, menim, da je ena največjih stvari ta, da te nihče nikoli ne more spoznati in imeti rad, ko si poln skrivnosti in živiš v sramoti."

Sia je spregovorila tudi o zdravljenju odvisnosti od substanc: "Ko sedimo v sobi, polni tujcev, in jim razgaljamo svoje najbolj globoke, temačne in sramotne skrivnosti ter se vsi smejijo skupaj z nami, se prvič ne počutimo kot smet. Prvič v življenju se počutimo videne takšni, kot smo, odidemo pa lahko tudi v svet in tam delujemo kot človeška bitja."