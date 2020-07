Pevka Sia razkrila, da je 44 letih postala babica

V intervjuju z novozelandskim radijskim novinarjem Zane Lowom je razkrila: "Moj mlajši sin je pred kratkim dobil dva otroka. V trenutku sem bila prestrašena! Ne, šalim se, okej sem." Tako se je pošalila na svoj račun, saj je v zelo kratkem času postala mama dvema fantoma in babica dvema dojenčkoma.

Povedala je, da je izjemno vesela, da se je življenje obrnilo v družinsko smer, a da si želi, da bi ena stvar bila drugačna."Kličejo me 'Nana'. Rada bi, da me kličejo 'Lovely' (ljubka, op. a.) kot kličejo Kris Jenner. Vedno jim govorim: 'Kličite me Lovely!'"

Razkrila pa je tudi nekaj podrobnosti o svojih sinovih, ki sta bila do 18. leta v rejništvu."Bila sta že prestara za ta sistem. Do 21. leta so lahko otroci v rejništvu, a v mojem primeru sta oba fanta imela 18 let, ko sem ju posvojila. Zelo sem žalostna, saj sem v zadnjem času izvedela veliko stvari o rejništvu. To je sistem, ki je, na žalost, poln korupcije in je eno samo razočaranje naše družbe. Ne v mojem primeru, ne v primeru mojih sinov. Sta pa bila moja sinova v 18 letih pri 18 različnih družinah."