Pevka Sia se je pred meseci stran od oči javnosti razveselila dojenčka

Pevka Sia je v začetku tega leta postala mama. 49-letnica se je svojega tretjega otroka in prvega skupaj z odtujenim možem Danom Bernardom razveselila pred 11 meseci, glede na ločitvene dokumente, ki jih je pridobil People. Glede na dokumente naj bi 27. marca 2024 pozdravila otroka z imenom Somersault Wonder Bernard. Sia, ki je vložila zahtevo za ločitev, zahteva pravno in fizično skrbništvo nad Somersaultom, vendar je odprta za pravice do obiskov.