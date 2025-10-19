Svetli način
Tuja scena

Pevka sina poimenovala po diabetesu: 'To je popolno ime'

London, 19. 10. 2025 09.29

Anne-Marie se je odločila svojemu sinu dati ime s posebnim pomenom. Kot je povedala v enem od nedavnih intervjujev, je med nosečnostjo namreč trpela za diabetesom, zato ga je poimenovala Sugar (sladkor, op. a.). Poseben pomen pa ima tudi njegovo prvo ime.

Britanska pevka Anne-Marie je po hčerki, ki se jima je skupaj s pevcem Slowthaiom pridružila lanskega februarja, letos rodila še sina. Kot je zanjo to značilno, novice iz zasebnega življenja s svetom deli z velikim zamikom. Tako je tudi sinovo ime z javnostjo delila šele zdaj. 

Srednje ime sina pevke Anne-Marie ima poseben pomen.
Srednje ime sina pevke Anne-Marie ima poseben pomen. FOTO: Profimedia

Kot je povedala med gostovanjem v priljubljeni oddaji This Morning na ITV, sta ga s partnerjem poimenovala Forever Sugar. "Sugar (sladkor, op. a.) je njegovo srednje ime, saj sem imela med nosečnostjo diabetes," je dejala. S tem se je nanašala na gestacijski diabetes, ki se razvije med nosečnostjo.

"Pomislila sem, da je to popolno srednje ime," je dejala, ob tem pa dodala, da je prvi del imena poklon njeni babici. "Gre za nenavadno stvar, saj je moja babica vsako voščilnico podpisala z 'Vedno in za vedno'. Zdaj to počne moja mama in moja sestra. Mislim, da je Forever preprosto kulsko ime," je poudarila.

Preberi še Pevka Anne-Marie znova noseča: 'Kraljica skrivanja nosečnosti'

Poleg sina Forever Sugar imata zvezdnika še 19-mesečno hči Seven. Ko je februarja letos s sledilci delila novico o tem, da pričakuje drugega otroka, so jo na družbenih omrežjih oklicali za "kraljico skrivanja nosečnosti".

anne-marie slowthai otrok ime
Ročak
19. 10. 2025 10.55
Pri trčenih starših otroci trpijo.
ODGOVORI
0 0
Zanesenjak
19. 10. 2025 10.23
+2
Na ime trzaš. In na vsak Forever ali Sugar bo zelo trpeče trzati
ODGOVORI
2 0
anabanana
19. 10. 2025 10.19
+3
Vsem že zmanjkuje vsebine
ODGOVORI
3 0
galeon
19. 10. 2025 09.58
+6
Bolnica potrebna dobrega zdravljenja.
ODGOVORI
6 0
Sixten Malmerfelt
19. 10. 2025 09.44
+6
Te babnce so vse bolj utrgane!
ODGOVORI
6 0
