Pevka sina poimenovala po diabetesu: 'To je popolno ime'

Britanska pevka Anne-Marie je po hčerki, ki se jima je skupaj s pevcem Slowthaiom pridružila lanskega februarja, letos rodila še sina. Kot je zanjo to značilno, novice iz zasebnega življenja s svetom deli z velikim zamikom. Tako je tudi sinovo ime z javnostjo delila šele zdaj.

Kot je povedala med gostovanjem v priljubljeni oddaji This Morning na ITV, sta ga s partnerjem poimenovala Forever Sugar. "Sugar (sladkor, op. a.) je njegovo srednje ime, saj sem imela med nosečnostjo diabetes," je dejala. S tem se je nanašala na gestacijski diabetes, ki se razvije med nosečnostjo.

"Pomislila sem, da je to popolno srednje ime," je dejala, ob tem pa dodala, da je prvi del imena poklon njeni babici. "Gre za nenavadno stvar, saj je moja babica vsako voščilnico podpisala z 'Vedno in za vedno'. Zdaj to počne moja mama in moja sestra. Mislim, da je Forever preprosto kulsko ime," je poudarila.