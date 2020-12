Pevka Sinead O'Connor po težkih šestih letih najavila knjigo spominov

''To je moja zgodba, kot se je spominjam,'' je povedala irska pevka, ki je leta 1990 zaslovela s skladbo Nothing Compares 2 U. Dobitnica nagrade grammy ima za sabo turbulentno obdobje šestih let, o katerem bo spregovorila v novi knjigi, ki jo je poimenovala Rememberings. 54-letnica trenutno vstopa v enoletni program za zdravljenje odvisnosti.

Sinead O'Connorje v sodelovanju s knjižno založbo najavila, da se pripravlja na izid knjige spominov, ki jo je poimenovala Rememberings. Znan je tudi točen datum: oboževalci se bodo lahko po straneh, na katerih so zapisani trenutki iz njenega življenja, sprehodili prvega junija 2021.

icon-expand Mati štirih otrok je v zadnjih šestih letih preživela pravi pekel. FOTO: Profimedia

Založba napoveduje, da bo knjiga razkrila pevkino življenje, se dotaknila njenega otroštva, ki ga je preživela v Dublinu, in se sprehodila do trenutka, ko je glasbenica požela svetovni uspeh s Princeovo priredbo pesmi Nothing Compares 2 U.Nekaj poglavij pa bo posvetila tudi svojemu kasnejšemu boju z duševnimi boleznimi. ''To je moja zgodba, kot se je spominjam. Ob pisanju sem se v preteklih letih zelo zabavala,''je O'Connorjeva povedala v izjavi za javnost. Zvezdnica je pred mesecem dni sporočila, da je vstopila v enoletni program za zdravljenje travm in odvisnosti, s katero se že dlje časa spopada.

''Za mano je izredno travmatičnih šest let življenja in letos se je to obdobje zaključilo. Sedaj torej začenjam z okrevanjem,'' je zapisala na omrežju Twitter. ''Letos sem izgubila nekoga, ki sem ga imela rada, in to je name slabo vplivalo, zato sem se znašla v peklu droge. Odraščala sem s travmami in nasiljem. Potem pa sem se znašla v svetu glasbe in se tako nikoli nisem naučila, kako živeti normalno življenje,'' je še dodala.

Mati štirih otrok je priložnost izkoristila tudi za opravičilo oboževalcem, saj je bila primorana prestaviti datume turneje, obenem pa poudarila, naj obdržijo vstopnice: ''Če si tokrat opomorem, bom sposobna nastopati do konca svojega življenja. Če bi vedeli, kakšnih šest let je za mano, bi vedeli tudi, o čem govorim. Vse bo jasno ob izidu knjige leta 2022.''

icon-expand Sinead O'Connor se je leta 1990 povzpela na vrh številnih glasbenih lestvic. FOTO: Profimedia

Pevka, ki ravno na današnji dan praznuje 54. rojstni dan, je znana po svojih albumihThe Lion and the Cobra in I Do Not Want What I Haven’t Got. Leta 2014 je izdala posnetek I’m Not Bossy, I’m the Boss, trenutno pa snema svež glasbeni material, zato upa, da bo nov studijski album luč sveta ugledal že naslednje leto.