Pevka Sinead O'Connor po sinovi smrti hospitalizirana

Pevka Sinead O'Connor je pred dnevi izgubila sina Shana, ki je najprej izginil, nato pa naredil samomor. Zvezdnica, ki se s sinovo smrtjo ne more sprijazniti, je v preteklih dneh objavila nekaj zapisov z namigi, da želi slediti sinovemu zgledu, sledila pa je objava, v kateri je zapisala, da je na poti v psihiatrično ustanovo, kjer ji bodo nekaj časa pomagali.

Pevka Sinead O'Connor, ki je v preteklosti že imela psihične težave, se je znova znašla v ustanovi, kjer ji bodo skušali pomagati po travmatični izgubi sina Shana. 17-letnik je pred nekaj dnevi izginil, nato pa storil samomor, je sporočila pevka, ki se s samomorilnimi mislimi sedaj bori tudi sama.

icon-expand Sinead O'Connor FOTO: Profimedia

55-letnica je pred dnevi na družbenem omrežju Twitter zapisala, da se je odločila slediti sinu. "Brez njega v življenju ne vidim smisla. Vse, česar se dotaknem, uničim. Vztrajala sem le zaradi njega in sedaj ga ni več. Uničila sem svojo družino. Moji otroci me nočejo več poznati," je zapisala. Pozneje se je opravičila za zapis in dodala: "Oprostite, tega ne bi smela zapisati. Sedaj sem s policisti na poti v bolnišnico. Opravičujem se vsem, ki sem jih razburila. Brez sina sem izgubljena in sovražim sama sebe. V bolnišnici mi bodo nekaj časa pomagali, a poiskala bom Shana. To je samo odlaganje neizbežnega." Pevka je novico o sinovi smrti objavila, ko je bil 17-letnik pogrešan: "Moj čudoviti sin, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, luč mojega življenja, se je odločil končati svoje tuzemsko življenje in je sedaj z bogom. Naj počiva v miru in naj nihče ne sledi njegovemu zgledu. Moj otročiček, tako zelo te imam rada. Prosim, bodi v miru." Shana je imela z glasbenikom Donalom Lunnyjem, pevka pa ima še tri otroke.

Zvezdnica se že leta bori s težavami z duševnim zdravjem, ki so delno posledica travmatičnega otroštva. Maja 2021 je za revijo People razkrila, da so ji diagnosticirali bipolarno motnjo, kompleksno posttravmatsko stresno motnjo in mejno osebnostno motnjo. Leta 2015 je zaradi endometrioze morala na operativni poseg, v katerem so ji odstranili maternico, kar je znova sprožilo težave z duševnim zdravjem, tako da je morala na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico. Pevka je na družbenih omrežjih objavila več skrb vzbujajočih zapisov in posnetkov, ki so klicali na pomoč. "Ne obžalujem objave teh videoposnetkov. V nekem čudnem smislu sem nanje celo ponosna, ker sem bila tako odprta. Pevci smo po naravi čustveno iskreni ljudje. Vedno sem bila precej odprta oseba. Ničesar ne obžalujem," je dejala pred časom.

Sedaj se redno posvetuje s svojo zdravniško ekipo, saj nikoli ne ve, kaj bi lahko znova povzročilo duševne težave. "Sem kot kuža, ki so ga rešili življenja na cesti; v redu sem, dokler me ne postavijo v situacijo, ki bi lahko le minimalno spominjala na travmo, ki sem jo preživela. Takrat znorim. S svojim stanjem se dobro spopadam, saj so me naučili veščin, s katerimi lahko vzdržujem normalno stanje. Opravila sem veliko terapij. Pomembno je, da se osredotočam na stvari, ki mi nudijo mir, in ne na tisto, kar povzroča nestabilnost," je takrat še dejala.

Novembra 2020 je prestavila nekaj načrtovanih nastopov, saj je morala znova poiskati pomoč zaradi odvisnosti in soočanja s travmo, je takrat zapisala na Twitterju. "Zadnjih šest let je bilo zelo travmatičnih, letošnje pa je bilo še posebej težko, a sedaj je čas za pomoč. Letos sem izgubila ljubljeno osebo, kar me je močno prizadelo, in postala sem odvisna od droge, ki ni marihuana," je zapisala v sporočilu, ki ga je kasneje zbrisala. Pevka je sicer dejala, da so njene težave povezane z zlorabami, ki jih je preživela v otroštvu. Nato je zgodaj vstopila v svet glasbe in se ni nikoli naučila normalnega življenja ali si vzela časa za zdravljenje. Pravi, da je takrat, ko se je za to le odločila, storila korak k srečnemu življenju, a kot kaže, cilj še ni blizu.