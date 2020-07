Pevka skupine Chicks o Trumpu: Kriv je umorov druge stopnje

''Smo popolnoma brez vodstva,'' je jezno povedala v nedavnem intervjuju, ki ga je vodil radijski voditelj Howard Stern. ''Neverjetno je. Noro je. Noro, da imamo takšnega predsednika, mislim, to je umor. To je umor druge stopnje. Ni mu treba fizično ubijati ljudi, da je kriv tega dejanja. Ignoriranje stvari in govorjenje popolnih laži, to je res neverjetno.'' Omenila je, da je nedopustno, da Trump uporablja omrežje Twitter za širjenje neresnic, kot je tista, ki jo je prvotno objavil televizijski voditelj Chuck Woolery, Trump pa jo je na svojem profilu objavil še enkrat. ''Najbolj nezaslišane laži so tiste o covidu-19. Vsi lažejo. Center za nadzor in preprečevanje bolezni, mediji, demokrati, naši zdravniki, ne vsi, ampak večina, to so tisti, ki jim rečemo, da jim zaupamo. Mislim, da gre za volitve in preprečevanje, da bi se gospodarstvo vrnilo na stare tirnice, kar je neposredno vezano na volitve. To me boli," se glasi zapis, ki ga je predsednik delil in ga je omenila tudi pevka. Natalie svoje mnenje o predsedniku pogosto izraža tudi preko njenega profila na omrežju Instagram.