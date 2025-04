Pevka skupine Garbage odgovarja kritikom: Še naprej bom zgubana

"Kaj naj bi to pomenilo?" je zapisala in nadaljevala, da preostali člani skupine izgledajo popolnoma enako kot zadnjih 30 let. "Zato si ne morem pomagati in sklepam, da se komentar nanaša predvsem name. Stara sem skoraj 60 let, normalno je, da ne bom izgledala tako kot takrat, ko sem imela nekaj več kot 20 let. Iskreno bi se mi to zdelo precej strašljivo, če bi, a to je le moje mnenje. Kakor koli že, takšne besede so kot orožje proti ženskam, kot sem jaz, in nas postavljajo na svoje mesto v družbi," je zapisala 58-letna pevka uspešnic Only Happy When It Rains, Stupid Girl in I Think I'm Paranoid.