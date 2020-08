Pevka skupine Girls Aloud priznala: Rak se je žal razširil

Kasneje je dodala še, da trenutno preživlja tedenske kemoterapije in da se ob tem bori kar se da močno. Hardingova se je o svojem stanju odločila spregovoriti po tem, ko so medij v prejšnjem tednu omenjali, da je bila zvezdnica opažena v bolnišnici. ''Čutim, da je čas, da svojim oboževalcem povem, za kaj gre in to se mi zdi najboljši način, da to storim,'' je zaključila svoje sporočilo sledilcem. 38-letnica se je zahvalila vsem, ki jo podpirajo in hkrati zaprosila za spoštovanje zasebnosti.

Sarah Harding je javnosti postala znana leta 2002 kot ena od članic skupineGirls Aloud, ki je nastala v televizijskem šovuPopstars: Rivals. Zasedbo so sestavljale še ostale članice Cheryl Cole, Nadine Coyle, Nicola Roberts in Kimberley Walsh. Skupina je nanizala kar nekaj hitov, kot so: IThink We're Alone Now, Jump, Call the Shots in ostali. Razšle so se leta 2013.