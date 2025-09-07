Pevka skupine Little Mix pričakuje drugega otroka

Perrie Edwards , ki je zaslovela kot članica skupine Little Mix , pričakuje drugega otroka. Na družbenih omrežjih je namreč objavila videoposnetek, na katerem je najprej pokazala svoj hrbet, nato pa se je obrnila in razkrila nosečniški trebušček.

Na posnetku se ji zatem pridružita njen zaročenec Alex Oxlade-Chamberlain in njun prvorojenec Axel. V komentarjih so se zvrstile čestitke. "To so najboljše novice. Rada vas imam," je zapisala Leigh-Anne Pinnock, ki je bila prav tako članica omenjene glasbene skupine.

Perrie je nedavno sicer spregovorila o tem, da je v zadnjih letih doživela dva spontana splava. V enem od primerov je splavila v 24. tednu nosečnosti. "Spominjam se, da sem jokala. Nisem mogla jasno videti. Bila sem popolnoma obupana," je dejala v podkastu We Need to Talk (Morava se pogovoriti, op. a.). Kot je povedala, je tedaj že pripravljala sobo za novorojenčka.